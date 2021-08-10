Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti
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Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti

Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerine su sümbülleriyle kaplandı.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerine su sümbülleriyle kaplandı.

Asi Nehri'nin yüzeyi su sümbülleriyle kaplandı. Samandağ yakasında su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila etti. Vatandaşlar ise Hatay'ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi sahillerinden denize dökülüyor.

(Alican Gümüş/İHA)

Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti
Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti
Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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