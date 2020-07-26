Hatay'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Aldırmaz yönetimindeki 31 AAF 246 plakalı otomobil, Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak: AA