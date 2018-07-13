Hatay'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Hatay'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A tutuklandı.

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