HATAY'DA SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASINA GÖZALTI
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HATAY'DA SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASINA GÖZALTI

HATAY'DA SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASINA GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı suçlamasıyla M.S., gözaltına alındı.

HATAY'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı suçlamasıyla M.S., gözaltına alındı.

Sosyal medya devriyesi yapan siber polisi, terör örgütü DEAŞ'ın yayın organı internet sitesinde yayınlanan propaganda görüntülerini analiz etti. Ekipler, görüntülerdeki kişinin, Kırıkhan ilçesinde yaşayan M.S. olduğunu tespit etti. Evine dün baskın yapılan M.S., gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.

HATAY'DA SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASINA GÖZALTI
HATAY'DA SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASINA GÖZALTI
HATAY'DA SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASINA GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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