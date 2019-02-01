Hatay'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla D.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.A tutuklandı.
Kaynak: AA