Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti.
Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. Kümese giren sokak köpekleri 9 tavuğu öldürdü.
O anlar kümese yakın bulunanlar bir evden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.