Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi - Haberler

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Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti.

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. Kümese giren sokak köpekleri 9 tavuğu öldürdü.

O anlar kümese yakın bulunanlar bir evden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Samandağ, Hatay, Güncel, Haberler

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