Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. Kümese giren sokak köpekleri 9 tavuğu öldürdü.

O anlar kümese yakın bulunanlar bir evden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.