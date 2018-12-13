Hatay'da Sokak Köpeğinin Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

İstiklal Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde karşılaştığı sokak köpeğini sevmek isteyen Beren Kunt (8), başka bir köpeğin saldırısı sonucu yüzünden yaralandı.

Kunt, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köpeğin saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, küçük kızın okula giderken yerde oturan bir köpeği sevmesi, bu sırada başka bir köpeğin saldırısına uğraması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.