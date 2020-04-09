Hatay'da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği
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Dörtyol, Hatay, Güncel

Hatay'da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği verildi.

09.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:53
Hatay'da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği verildi.

Dörtyol Kaymakamlığı koordinasyonunda ve destekleri oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayvan barınakları başta olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bıraktılar.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, sokak hayvanlarının yaşadığı ilçe sahili başta olmak üzere Korona virüs tedbirleri kapsamından trafiğe ve yaya geçişine kapatılan cadde ve yollarda bulunan sokak hayvanlarını mama desteğinde bulunarak beslediler, muhtelif noktalara kedi ve köpekler için mama ve su bıraktılar.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Mustafa Özer; "Dörtyol kaymakamlığı Vefa Sosyal Desket Gurubu olarak ilçemizde yaşayan sokak hayvanlarının beslenmesi için 2 Nisan tarihi itibari ile başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Özer; "Sizler de evlerinizde, sokaklarınızda uygun noktalarda vereceğiniz destekler ile sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağlayabilirsiniz. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmayalım" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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