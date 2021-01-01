Sokak hayvanları unutulmadı
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Sokak hayvanları unutulmadı

01.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:54
Sokak hayvanları unutulmadı

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı.

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri ve bir grup hayvansever Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmada zorluk yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

DKMP ekipleri ve hayvanseverler şehrin farklı noktalarında belirlenen alanlara sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

DKMP Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde sokak hayvanlarını unutmayarak onlara yem ve mama desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Hayvansever Nurseli İnan ise yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için herkesin kapısının önüne yemek ve su bırakmasını istedi.

Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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