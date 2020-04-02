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Hatay, Güncel

Hatay'da sokağa toplu halde çıkmak yasaklandı

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu, Hatay'da zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ve toplu halde gezmelerinin yasaklandığını duyurdu.

02.04.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:05
Hatay'da sokağa toplu halde çıkmak yasaklandı

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu, Hatay'da zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ve toplu halde gezmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç veya toplu halde gezmelerinin yasaklanmasına, şantiye ve diğer iş yerlerinde çalışıp iş bittiği için memleketlerine gitmek isteyenlerin seyahat etmeden önce 14 gün süreli izolasyona tabii tutularak kaldıkları yerin hijyeninin iş veren tarafından sağlanmasına. Aynı şekilde il dışından giriş yapacak olanlarında 14 gün boyunca sıhhi gözetim altına alınmasına. Çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamu özel sektörde idari izinlilerin zaruri haller dışında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereğince idari işlem yapılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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