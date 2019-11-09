Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulunduHATAY - Hatay'da, akşam saatlerinde kaldırımın kenarına terk edilmiş halde bebek bulundu.

09.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:09
Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

HATAY - Hatay'da, akşam saatlerinde kaldırımın kenarına terk edilmiş halde bebek bulundu.

Olay, ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan Çarşısı diye anılan bölgede kaldırımın kenarında bulunan bebeği görenler durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
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