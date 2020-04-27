Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 308 kişiye para cezası
Hatay'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 308 kişiye idari para cezası uygulandı.
27.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:20
Hatay'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 308 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında, kolluk kuvvetleri sıkı tedbirler aldı.
Kent genelinde yapılan denetimlerde, kısıtlamaya uymayan 308 kişiye idari para cezası uygulandı.
Vatandaşlardan 5'i hakkında ayrıca bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak suçundan adli işlem de başlatıldı.
Kaynak: AA