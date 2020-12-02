Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
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Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

02.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:23

Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim Hatay'da saat 21: 00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

HATAY - Hatay'da saat 21: 00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Tüm ülkede korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün 21: 00 - 05: 00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Hatay'da emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Merkez ilçe Antakya'da Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin önemli noktaları olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Araçları durdurarak denetim gerçekleştiren ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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Yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya İlçesinin en işlek noktalarında görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.

Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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