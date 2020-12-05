Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

05.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:57

Türkiye genelinde 56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde 56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00'den itibaren 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yasağın başlamasının ardından bu sabah Kırıkhan'da cadde, sokak ve meydanlar sessiz kaldı. Kısıtlama sonrasında ilçesinin en işlek bulvarı olan İnönü Bulvarı'nda ise polis ekipleri araçlarda kontrol yaparak izin belgesi, ehliyet ve maske kurallarını denetlediler. - HATAY

Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kırıkhan'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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