Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı
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Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı

Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması, 19.00 itibariyle başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması, 19.00 itibariyle başladı.

Korona virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında vakaların en aza indirilmesi adına, pazartesi günü kabine toplantısında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 19.00 itibariyle başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamanın ilk saatlerinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara, 68 bin 380 TL kısıtlama ve maske cezası uyguladı. Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı. - HATAY

Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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