HATAY'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN - Haberler
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HATAY'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda dün gece başlayıp, 10 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, gece saatlerinde yeniden alevlendi.

ERZİN, HATAY (DHA) - Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda dün gece başlayıp, 10 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, gece saatlerinde yeniden alevlendi. Soğutma çalışması için bölgede bulunan itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangının, soğut çalışmasının yapıldığı bölgedeki plastik kasaların, içten içe yanarak alevlenmesi nedeniyle başladığı öğrenildi. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor.

HATAY'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN

HATAY'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN

HATAY'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN

HATAY'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN

HATAY'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN

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