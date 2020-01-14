Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitişik Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, sit alanındaki tarihi mezarlarda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.