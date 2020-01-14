Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Haberler » Güncel » Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber

Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

14.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:00
Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

'ın ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitişik Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, sit alanındaki tarihi mezarlarda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler