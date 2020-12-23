Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
23.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:01
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sis nedeniyle trafikte aksamalar oluştu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sis nedeniyle trafikte aksamalar oluştu.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, Kırıkhan-Antakya kara yolu ile ilçeyi İskenderun, Hassa ve Reyhanlı'ya bağlayan yollarda trafiği olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız