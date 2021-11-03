Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü - Haberler
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Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hatay'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

HATAY (AA) - Hatay'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Antakya, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler, farlarını açarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik polisleri, kavşaklar ile ana arterlerde önlem aldı, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri için uyardı.

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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