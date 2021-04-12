Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin rutin kontrol çalışmaları kapsamında siren ve anons denemesinin yapılacağını duyurdu.

Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin rutin kontrol çalışmaları kapsamında siren ve anons denemesinin yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) ASELSAN tarafından rutin test çalışmaları kapsamında 14-21 Nisan 2021 tarihleri arasında siren ve anons çalışmaları yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş