Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin rutin kontrol çalışmaları kapsamında siren ve anons denemesinin yapılacağını duyurdu.

Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin rutin kontrol çalışmaları kapsamında siren ve anons denemesinin yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) ASELSAN tarafından rutin test çalışmaları kapsamında 14-21 Nisan 2021 tarihleri arasında siren ve anons çalışmaları yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Necip Uysal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:54:16. #1.14#
title