Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak
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Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

22.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:04
Hatay'da siren ve anons sistemi denemesi yapılacak

Hatay Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde, kontrollü şekilde siren ve anons sistemiyle ilgili denemeler yapılacağını duyurdu.

Hatay Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde, kontrollü şekilde siren ve anons sistemiyle ilgili denemeler yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ASELSAN arasında geçen yıl imzalanan ikaz ve alarm sistemi sözleşmesi kapsamında kentteki çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda kentte siren çaldırılacağı ve sesli anons yapılacağı bildirilen açıklamada, çalışmanın 30 Ekim'e kadar süreceği kaydedildi.

Öte yandan, Hatay ve bazı ilçelerde siren sesleri duyuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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