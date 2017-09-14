Hatay'da Sınır Bölgesine Obüs Sevkiyatı Yapıldı!

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birliklerinin sevkiyatı sürüyor.

SURİYE SINIRINA 4 OBÜS GÖNDERİLDİ

Son birkaç aydır Suriye sınırına yapılan mühimmat sevkiyatlarının yanında dün gece saatlerinde obüslerin yanı sıra çok sayıda piyade komando sınır karakollarına konuşlandırılmıştı.

Bugün akşam saatlerinde de Kırıkhan ilçesinden askeri personel ve 4 obüs Suriye sınırına sevk edildi.

SINIRDAKİ KARAKOLLARA KONUŞLANDIRILDI

Kent merkezinden geçen tırlar üzerindeki obüsler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına konuşlandırıldığı öğrenildi.