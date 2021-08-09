Hatay'da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu

Hatay'da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu.

Hatay'da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu.

Hatay'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şimşekler birçok ilçeden izlendi. Belen ilçesinde bulunan rüzgar gülleri üzerinde yoğunlaşan şimşek çakmaları ise kartpostallık manzara oluşturdu. Hatay'ın Samandağ, Yayladağı, Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerinden yoğun olarak izlenen şimşekler birbiri ardına iki saat boyunca şelale şeklinde çaktı. O anlar birçok vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

(Ahmet Seher/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı