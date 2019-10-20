Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattıHATAY Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

20.10.2019 23:26
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

HATAY Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İskenderun'da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
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