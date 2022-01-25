Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çaylı Caddesi'nde, Gökhan Altuğ ile husumetlileri S.S. ile T.S. arasında tartışma çıktı.

Kaçarak bir iş yerine sığınan Gökhan Altuğ, dükkana silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altuğ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Dörtyol, Hatay, Güncel, Haber

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