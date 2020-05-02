Hatay'da silahlı kavgaya karışan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Hatay'da silahlı kavgaya karışan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Hatay'da silahlı kavgaya karışan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı
02.05.2020 21:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:22

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Buluttepe Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri 15 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde, 22 kök hint keneviri, iki ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kavgaya karışan 15 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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