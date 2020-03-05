Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

05.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:12

Hatay'ın Arsuz ilçesinde silahlı kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, Yukarı Kepirce Mahallesi'nde Bostan Özden (63) ile S.Ş. (31) arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada Özden, pompalı tüfekle yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Özden kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA