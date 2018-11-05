Hatay'da Silahlı Kavga

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bazı araçlar zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Şehit Polis Murat Kaya Caddesi'nde kimliği belirsiz iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucu olay yerinde ölen ya da yaralanan olmadı ancak bazı araçlar zarar gördü.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Kaçan şüphelileri yakalamak için emniyet güçleri çalışma başlattı.