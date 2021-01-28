Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü
28.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:18
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, aracının bakımı için Sanayi Sitesi'ne giden Şahin Kök, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilerle karşılaştı.
Kök ile karşı gruptakiler arasında başlayan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada vücuduna kurşun isabet eden Kök, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin Kök'ün cenazesi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli