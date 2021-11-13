Silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 18 zanlı tutuklandı - Haberler
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Silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira, 2 tüfek, tabanca, 13 namlu ucu, 6 silah sürgüsü, şarjör çerçevesi ile tetik ucu, 3 silah iskeleti, fişek, sentetik uyuşturucu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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