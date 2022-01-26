HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI: 1 GÖZALTI - Haberler
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HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI: 1 GÖZALTI

HATAY'da polis ekiplerince Kırıkhan ilçesinde bir evde yapılan aramada, ruhsatsız tabancı, tüfek ve bunlara ait fişek ile bıçak ele geçirildi.

KIRIKHAN, HATAY (DHA) - HATAY'da polis ekiplerince Kırıkhan ilçesinde bir evde yapılan aramada, ruhsatsız tabancı, tüfek ve bunlara ait fişek ile bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili F.F. gözaltına alındı.

HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI: 1 GÖZALTI

HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI: 1 GÖZALTI

HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırıkhan, Mühimmat, Polis, Silah, Güncel, Haber

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