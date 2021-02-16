Hatay'da silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı
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Hatay'da silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

16.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:49
Hatay'da silah ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde MP5 otomatik tabanca ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde MP5 otomatik tabanca ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde bir evde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste MP5 otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Silah ticareti iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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