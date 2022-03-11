Hatay'da silah operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da silah operasyonu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir evde 1 adet Rus takarof ve 1 adet Beretta Saddam marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir evde 1 adet Rus takarof ve 1 adet Beretta Saddam marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karbeyaz Mahallesi'nde ikamet eden Z.Y. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 1 adet Rus Takarof ve 1 adet Beretta Saddam marka olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet Lazer, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 gr. kenevir tohumu ve 2 gr. kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Z.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title