Hatay'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilerin iki ikameti ile bir otomobilini aradı.

Polis, adreslerde ve otomobilde, uzun namlulu piyade tüfeği, pompalı tüfek, 103 fişek ile 9 av tüfeği kartuşu buldu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri yabancı uyruklu 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.