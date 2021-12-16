Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antakya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelburç Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

Adreste,1 otomatik tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Ev sahibi S.B. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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