Hatay'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatay'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

12.03.2021 06:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 06:41
Hatay'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

HATAY'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

HATAY'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Maddi hasara yol açan ağaçlar, itfaiye ekiplerince kaldırıldı. 

Hatay'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle, hayatı olumsuz etkiledi. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde fırtına, bazı ağaçları kökünden söktü. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaçlar, maddi hasara yol açtı. Araçlara hasar veren araçlar, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.


Hatay'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Hatay'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Mustafa Er Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 06:42:26. #1.14#
title