Hatay'da SİBERAY tanıtımı yapıldı
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Hatay'da SİBERAY tanıtımı yapıldı

17.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:56
Hatay'da SİBERAY tanıtımı yapıldı

Hatay'da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan SİBERAY programı tanıtımı gerçekleştirildi.

Hatay'da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan SİBERAY programı tanıtımı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanan SİBERAY projesinin tanıtımı yapıldı.

Siber zorbalık, telefon ve teknoloji bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, güvenli şifre oluşturulması gibi konularda vatandaşları bilgilendiren ekipler, onlara konu hakkında broşürler de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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