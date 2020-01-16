Hatay'da seyir halindeyken yanan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü yandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü yandı.
Taner Keskin'in kullandığı, Hassa Belediyesine ait 31 U 3911 plakalı servis otobüsünde Yuvalı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına durdurarak 10 öğrenciyi tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.
Servis otobüsünün maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları için hizmet verdiği öğrenildi.