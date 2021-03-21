Hatay'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
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Hatay'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

21.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:41
Hatay'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Dörtyol-Payas otoyolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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