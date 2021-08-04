Hatay'da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı
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Hatay'da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı

Hatay'da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'da seyir halindeyken yangın çıkan tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken yangın çıkan tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.

Antakya-İskenderun kara yolunda seyir halindeki 06 PVD 71 plakalı tıbbi atık aracının motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı yol kenarına park eden sürücünün ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı
Hatay'da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı
Hatay'da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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