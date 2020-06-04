Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette yangın
Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
04.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:36
Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Reyhan Özkurtuluş Mahallesi'nde, Mehmet Güzel yönetimindeki 31 ATZ 67 plakalı saman yüklü kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Reyhanlı ve Kumlu ilçesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ölen veya yaralanın olmadığı yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA