Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette yangın
Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
28.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:09
Hatay'da seyir halindeki saman yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Nusret Özbolat yönetimindeki 31 D 3517 plakalı saman yüklü kamyonet, Antakya-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kamyonette hasar oluşurken samanların tamamı da yandı.
Kaynak: AA