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Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

Antakya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

HATAY (AA) - Antakya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Sürücünün aracı durdurarak yol kenarına çekmesinin ardından otomobil alev aldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Büyük bir kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Otomobil, Antakya, Hatay, Güncel, Haber

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