Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Osman Nuri Taşkıran Sokak'ta seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak