Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı
Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki araç motor kısmında bulunan elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle alev aldı.
19.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:31
Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki araç motor kısmında bulunan elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle alev aldı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Antakya Köprübaşı mevkinde, Gökhan Fidan yönetimindeki 31 GZ 980 plakalı otomobilin motor bölümünde elektrik kablolarının şase yapmasından dolayı nedenle alev aldı.
Aracın motor kısmından çıkan dumanları gören Sürücü Fidan, araçtan inerek alevlerden son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA