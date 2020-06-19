Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı
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Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki araç motor kısmında bulunan elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle alev aldı.

Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı
19.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:12

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki araç motor kısmında bulunan elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle alev aldı. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya Köprübaşı mevkinde Gökhan Fidan yönetimindeki 31 GZ 980 plakalı otomobilin motor bölümünde elektrik kablolarının şase yapmasından dolayı alev aldı. Aracın motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü Fidan, araçtan inerek alevlerden son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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