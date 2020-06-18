Hatay'da seyir halindeki akaryakıt tankerinin lastikleri alev aldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hareket halindeki akaryakıt tankerinin lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hareket halindeki akaryakıt tankerinin lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Antakya-İskenderun karayolu Topboğazı mevkinde seyir halindeki 73 AF 695 plakalı akaryakıt tankerinin lastikleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine aracını güvenli yere park eden tanker sürücüsü itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerin yanan lastiklerini aracın diğer bölümlere sıçramadan köpüklü su ile söndürdü.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA