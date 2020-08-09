Hatay'da serinlemek için denize giren çocuk boğuldu Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla sahile gelen ve serinlemek için denize giren Musab Dağcı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olay yerine çağrılan Sahil Güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı Dağcı, ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Kaynak: AA