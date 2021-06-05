Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
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Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için gittikleri yerde baraj gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için gittikleri yerde baraj gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle pikniğe giden Suriye uyruklu R.Ö (14) isimli kız çocuğu serinlemek için Yayladağı barajına girdi. Bir anda gözden kaybolan R.Ö'nün ailesi durumu yetkililere bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışma sonucu R.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğu cansız bedeni Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY

Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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