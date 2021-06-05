Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
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Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde ailesiyle pikniğe giden Suriye uyruklu V.Ö, serinlemek için mahalledeki Yayladağı Barajı'na girdi.

Bir anda gözden kaybolan V.Ö'nün ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, arama çalışmaları sonucu kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Ceset, Yayladağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

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